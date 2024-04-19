"الأرض" و"لوكاندة الفردوس".. صلاح السعدنى بين السينما والمسرح

رحل عن عالمنا قبل قليل، الفنان القدير صلاح السعدني، عن عمر 81 عامًا، بعد أن أثرى الفن المصري والعربي بالعديد من الأعمال المتميزة بين السينما والدراما والمسرح.

أعمال صلاح السعدني السينمائية

استطاع الفنان الراحل صلاح السعدني أن يقدم أدوارًا سينمائية بارزة طيلة مشواره الفني، والتي حقق من خلالها علامات فارقة في مسيرته، فكانت البداية عندما اختاره المخرج يوسف شاهين في دور "علواني" بفيلم "الأرض".

قدَّم بعدها دور "الجندي مسعد" في فيلم "أغنية على الممر" عام 1973، ثم أفلام: "الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد، ملف في الآداب، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، اليوم السادس"، وغيرها.

صلاح السعدني على خشبة المسرح

لم تقف مسيرة "السعدني" الفنية عند الأعمال السينمائية والدرامية فقط، بل امتد نجاحه إلى خشبة المسرح أيضًا، حيث قدَّم أكثر من 35 مسرحية منها: اثنين فى قفة، لوكاندة الفردوس مع عبدالمنعم مدبولى، معروف الأسكافي، زهرة الصبار مع عبدالرحمن أبوزهرة، الدخان، الدنيا مزيكا، حارة السقا، الملوك يدخلون القرية، زقاق المدق، البحر بيضحك ليه، وكانت آخر مسرحياته "الملك هو الملك".