الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مؤلفات بيتهوفن وهايدن فى أعظم السيمفونيات بالأوبرا

المايسترو أحمد الصعيدى
المايسترو أحمد الصعيدى

تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة الرامية إلى تقديم مختلف ألوان الابداع العالمى تقيم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا ضمن سلسلة أعظم السيمفونيات لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى وذلك في الثامنة مساء السبت 20 ابريل علي المسرح الكبير .

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يتضمن البرنامج عدد من الأعمال الكلاسيكية لكبار المؤلفين منها السيمفونية 99 لـ هايدن والسيمفونية الرابعة لـ بيتهوفن.

أبرز أعمال أوركسترا القاهرة 

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل من الحفلات المتنوعة التى تلقي الضوء على مجموعة من أهم المؤلفات العالمية إلى جانب الاعمال المصرية فى القالب الكلاسيكى .

وليد جاهين يصور المدينة الفاضلة بصلاح طاهر 

تستضيف دار الأوبرا المصرية  معرض الفنان الدكتور وليد جاهين ويفتتح في السابعة مساء الثلاثاء 16 أبريل بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتي الاثنين 22 أبريل  .

المعرض يضم 30 لوحة منفذة بالالوان الريتية ومستلهمة من قصة خيالية عن المدينة الفاضلة للفيلسوف والمفكر الانجليزي توماس مور ومقسمة الى مجموعتين يضم كل منهما 15 عملا ويتناولان جانبى الرواية المتمثلان فى الشخوص والمشهد من ناحية وحماة المدينة الفاضلة من ناحية اخرى باسلوب تشكيلى مميز

يذكر أن الدكتور وليد جاهين مواليد عام 1974 ،تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير عام 1997 ، حصل علي الماجستير في الأيقونات القبطية واعادة اكتشافها من وجهة نظر معاصرة والدكتوراة في الفلسفة عام 2005 ، يشارك في العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام 1995 منها دورات صالون الشباب المختلفة، المعرض القومي، بينالي بورسعيد ، ورش عمل بوزارة الثقافة وله مقتنيات بعدة دول أوربية وأسيوية .

الأوبرا أنشطة دار الأوبرا المصرية أصغر عازف بدار الأوبرا المصرية إقبال كبير على معرض الأوبرا الأوبرا المصرية أجندة فعاليات دار الأوبرا المصرية أول رئيس لدار الأوبرا المصرية

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