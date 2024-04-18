عمر كمال يثير الجدل بـ7 تصريحات جديدة

تصدر المطرب عمر كمال الترند، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج ليتحدث ويرد على تعليقات البعض على صورته أمام سيارته الفارهة الجديدة، مثيرًا الجدل، كان أبرزها تعاطف الجمهور مع ردوده.

ونرصد في النقاط التالية أبرز تعليقات عمر كمال في مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات عمر كمال

1 - لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض.

2 - اشتغلت في الشركة الألمانية ووقفت على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة.

3 - عمري ما قلت كلمة اشمعنى، وكنت بتعامل مع الناس بشكل محترم.

4 - لما كان بيخش عليا عربية ماركة عالية وأنا شغال في البنزينة مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟

5 - انجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها.

6 -اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد ولما غنيت مهرجانات لسه الناس بتهاجم.

7 - محدش يعرف أنا تعبت قد إيه ولا اشتغلت في إيه عشان أوصل للي أنا فيه.

كان قد واجهت عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا انتقادات عقب ظهورهم بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف أسمائهم في كواليس عمل فني.

وبرغم الهجوم الذي تلقاه الثلاثي عمر كمال وبيكا وشاكوش بسبب صورتهم بجوار سيارات فارهة، إلا أنه اتضح أن الصورة من تصوير فيديو كليب “أنا في البلد دي عضمة”.

ومن ناحية أخرى، أعلن المطرب عمر كمال التصالح مع حمو بيكا وحسن شاكوش، بعد خلافات استمرت لسنوات طويلة، وكشف عن عودة تعاونهم الغنائي من جديد.

في هذا السياق، نشر عمر كمال صورته رفقة شاكوش وبيكا معلقًا عليها بقوله: "أخواتي وحبايبي عشرة نجاح وسفر وعيش وملح ومهما يحصل بينا والله بحبهم من قلبى.. إن شاء الله من أول العيد وطول الصيف أغاني حلوة وجديدة نبسطكم بيها زي زمان ونشارككم بيها في كل مناسباتكم.. وكل سنة وأنتم طيبين ".