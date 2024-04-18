الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عمر كمال يثير الجدل بـ7 تصريحات جديدة

عمر كمال
عمر كمال

تصدر المطرب عمر كمال الترند، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خرج ليتحدث ويرد على تعليقات البعض على صورته أمام سيارته الفارهة الجديدة، مثيرًا  الجدل، كان أبرزها تعاطف الجمهور مع ردوده.

ونرصد في النقاط التالية أبرز تعليقات عمر كمال في مقطع الفيديو الذي تداوله عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات عمر كمال

1 - لما كنت شغال في بنزينة كنت بجمع الجنيه والاتنين جنيه التبس بتاعي عشان مكنش ليا قبض.

2 - اشتغلت في الشركة الألمانية ووقفت على رجلي 12 ساعة في الأمن والحراسة.

3 - عمري ما قلت كلمة اشمعنى، وكنت بتعامل مع الناس بشكل محترم.

4 - لما كان بيخش عليا عربية ماركة عالية وأنا شغال في البنزينة مبقلوش أمه اللي جيبهاله وبقول الحمد لله، اشمعنا أنا؟

5 - انجح عشان في قلوب عايزك تفرحها، وعيون لازم تكسرها.

6 -اشمعنا أنا اللى الناس بتنتقدني، ويقولوا أصله بيقلد فؤاد ولما غنيت مهرجانات لسه الناس بتهاجم.

7 - محدش يعرف أنا تعبت قد إيه ولا اشتغلت في إيه عشان أوصل للي أنا فيه.

طرح أغنية "الساحر" لـ عمر كمال على "يوتيوب" (فيديو)

كان قد واجهت عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا انتقادات عقب ظهورهم بسيارات فارهة تحمل لوحاتها المعدنية حروف أسمائهم في كواليس عمل فني.

وبرغم الهجوم الذي تلقاه الثلاثي عمر كمال وبيكا وشاكوش بسبب صورتهم بجوار سيارات فارهة، إلا أنه اتضح أن الصورة من تصوير فيديو كليب “أنا في البلد دي عضمة”.

ومن ناحية أخرى، أعلن المطرب عمر كمال التصالح مع حمو بيكا وحسن شاكوش، بعد خلافات استمرت لسنوات طويلة، وكشف عن عودة تعاونهم الغنائي من جديد.

في هذا السياق، نشر عمر كمال صورته رفقة شاكوش وبيكا معلقًا عليها بقوله: "أخواتي وحبايبي عشرة نجاح وسفر وعيش وملح ومهما يحصل بينا والله بحبهم من قلبى.. إن شاء الله من أول العيد وطول الصيف أغاني حلوة وجديدة نبسطكم بيها زي زمان ونشارككم بيها في كل مناسباتكم.. وكل سنة وأنتم طيبين ".

عمر كمال أغنية عمر كمال أغنية عمر كمال الجديدة إيقاف المطرب عمر كمال أوبريت عمر كمال اغاني عمر كمال

مواد متعلقة

سر مشاركة صلاح بجاتو في الحشاشين.. غناء وتمثيل بدفعة من منة القيعي

نبل يليق بنجم كبير.. أحمد عبد العزيز يعتذر لشاب ويوجه رسالة قوية

تفاصيل دور كريم فهمى فى "السرب"

أحمد العوضى.. مفاجآت جديدة تنتظر جمهوره بعد انتهاء إجازته

الفلسطينية بطلة "مليحة".. سيرين خاص تروى مأساتها فى غزة (خاص)

نقاد: "المتحدة" اختارت أبطال الأعمال الفنية بحرفية شديدة

رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "بقول وأكدب" (فيديو)

فلسطين فى القلب.. آخر استعدادات مهرجان أسوان لسينما المرأة

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين