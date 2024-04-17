نقاد: "المتحدة" اختارت أبطال الأعمال الفنية بحرفية شديدة

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية في موسم رمضان الماضي، وفى هذا السياق تواصلت “الدستور” مع عدد من النقاد للحديث عن تلك الأعمال.

قال الناقد الصحفي عصام زكريا، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت شكلا جيدا على مستوى اختيارها لأبطال مسلسلات رمضان والتي أظهرت نجاحا كبيرا على مستوى القدرات التمثيلية التي تميز بها أبطال الأعمال.

وأشار زكريا لـ"الدستور"، إلى أن عنصر التمثيل هو أحد العناصر التي تجسد العمل الدرامي أو الفني، وهو نتاج لكافة عناصر أخرى كثيرة، مؤكدا أن عنصر التمثيل وحده لا يغني عن الإتقان في باقي العناصر التي تمثل العمل الفني، والتي وضحت كثيرا في مسلسل "الحشاشين" الذي توفرت فيه كل عناصر النجاح وكان متكاملًا.



محمد قناوي: مسلسل المعلم حافظ على شعبية مصطفى شعبان

كما أشاد الناقد الفني محمد قناوي، بمسلسل المعلم والنجم مصطفى شعبان، مؤكدا أن مرقس عادل هو مخرج شاب لكنه مبدع وذكي، لافتا إلى أنه قدم مسلسل المعلم بشكل احترامي احترم تاريخ وشعبية الفنان مصطفى شعبان بشكل حافظ خلاله على رونقه كممثل لديه حالة وصال كبيرة مع الجمهور، وقدم مردود جيد للمسلسل على المستوى الإخراجي والشكل العام للعمل الذي ظهر جيدا للغاية خلال أيام شهر رمضان.