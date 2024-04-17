الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبطال "حق عرب" يشكرون الشركة المتحدة: "وفرت لنا كل الإمكانيات"

أبطال حق عرب
أبطال حق عرب

حقق مسلسل "حق عرب" ردود أفعال إيجابية وانتشارًا واسعًا بعد عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024، بمشاركة نخبة من نجوم الفن.

"الدستور" يواصل مع أبطال الحكاية، أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر، حيث تحدثوا عن تجربتهم مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العوضي: "المتحدة" وفرت للعمل كل عناصر النجاح   

وأكد "العوضي" أن مسلسل "حق عرب" عمل متكامل اجتمعت فيه عناصر السيناريو والإخراج والأبطال وشركة الإنتاج، لافتًا إلى أن كل مكونات المسلسل جعلته من الأعمال الهامة في رمضان.

وعن تعاون  الفنانة وفاء عامر مع المتحدة وسينرجي قالت: "هما شركتان لهما احترام كبير ولديهما كيان كبير وشركة سينرجي بها أناس لديهم حس فني كبير للغاية، وبمقدرتهم أن يختاروا العمل الجيد من الورق ويكونوا متأكدين من نجاح هذا العمل، فمن الممكن أن يكون ورق هذا العمل عرض على ثلاث أو أربع شركات إنتاج ورفض، لكن سينرجي وافقت عليه ورأت فيه حالة فريدة تصل لقلوب الجمهور ببساطة، وهذا نجاح كبير منهم، فاختيار حسام شوقي وأستاذ تامر مرسي ملىء بالنظرة الجيدة للأمور وفي الأخير هي شركة ناجحة وكبيرة ولها تاريخها الفني المشرف".

وقالت الفنانة دينا فؤاد: "رمضان هذا العام كان مليئًا بالأعمال المميزة، وعجبني أوي مسلسل الحشاشين، تحفة فنية راقية صناعة مصرية بمثابة فخر كبير، ومثل ما بيقولوا كدة المسلسل ده هو محمد صلاح الدراما، كم كبير من الجمال والحلاوة في كل شىء من إنتاج ضخم وفنان كبير ومخرج عظيم وكاتب رائع، وببساطة المسلسل مفيهوش غلطة، وعلى الرغم من وجود لجان إخوانية شغالة على المسلسل ده، إلا أن ذلك لا يقلل إطلاقًا من فخامة المسلسل، وأنا أتذكر وقت عرض الاختيار إحنا اتبهدلنا، وكان الاختيار من أنجح المسلسلات اللي اتعملت في الموسم وقتها".


أبطال مسلسل "حق عرب"
ومسلسل "حق عرب" من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

حق عرب العوضي دينا فؤاد وفاء عامر أحمد العوضي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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