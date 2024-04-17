الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ناهد صلاح: المتحدة قدمت توليفة فنية جيدة القيمة

ناهد صلاح
ناهد صلاح

أكدت الناقدة ناهد صلاح أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أظهرت توليفة جيدة القيمة أكدت من خلال ريادتها للدراما العربية خلال شهر رمضان المنقضي، لافتة إلى أنها قدمت أعمالًا ذات أبعاد اجتماعية مميزة، فهناك أعمال جسدت الواقع وأعمال كوميدية وأعمال ذات قيمة كبيرة دخلت من خلالها للعالمية مثل مسلسل الحشاشين الذي أظهر خلاله المخرج بيتر ميمي براعة كبيرة، حيث قدما عملًا يليق بالجمهور المصري والعربي والعالمي أيضًا لما فيه من تفاصيل مميزة.

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وأشارت ناهد، لـ"الدستور"، إلى أن هناك قصة نجاح كبيرة قدمتها المتحدة بزيادة أعمال المسلسلات الـ15 حلقة، لافتة إلى أن هناك فهمًا لأبعاد السوق أظهرت نجاحها مع الجمهور، مبتعدين عن فكرة المط، وهذا يظهر تغيرًا كبيرًا في قوانين السوق، كما أن المتحدة قدمت هذا العام في أعمالها عددًا من الأسماء الشابة وأعطت الفرصة للممثلين الشباب، وأبرز مثال على ذلك مسلسل مسار إجباري، الملىء بالنجوم الشباب، وهذا تحدٍ كبير، وكان تحديًا كبيرًا أظهر نجاحه.

ناهد صلاح المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة أظهرت

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