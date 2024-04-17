الأربعاء 17 أبريل 2024
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فن

ريهام حجاج تكشف أوجه التشابة بين شخصيتها في صدفة والحقيقة

ريهام حجاج
ريهام حجاج

عبرت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءتها على مسلسل صدفة والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، محققا ردود أفعال طيبة للغاية.

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وعن تفاصيل الشخصية وأكثر ما شد حجاج لتقديمها قالت: "غباءها.. فالغباء قماشة تستطيع ان تخرج منها تفاصيل درامية عديدة، تفيد الشكل العام للأحداث وتجعلها فريدة ومتطورة".

وعن المشترك بين صدفة وريهام حجاج قالت: "المشترك بيننا هو فكرة التلقائية، فانا صريحة للغاية، ومن قريب مني يعلم مدى صراحتي واهتمامي دائما بقول ما يمليه عليه قلبي وعقلي بدون أي تحريف لاهواك البعض".

وعن ملابس الشخصية قالت: "لم أتدخل في ملابس شخصية صدفة نهائي، فالاختيار كان من خلال مصممة الملابس رفاء، وقد تعاونت معها في بتات سوبرمان ويوتيرن ولدي ثقه كبيرة فيها، وفي اختيارها، فشخصية صدفة بها ربع ضارب لذا كانت اختيارات الملابس ملائمة لشخصيتها، لكن المدرسين في الحقيقة احلى بكثير من تفاصيل شكل صدفة".

قصة مسلسل صدفة 

 وتدور قصة مسلسل صدفة للفنانة ريهام حجاج الذي شارك في موسم مسلسلات رمضان 2024 حول فتاة تدعى “صدفة”، ويلعب اسم المسلسل دورًا كبيرًا في الأحداث التي تدور حول دور الصدفة في حياة الفتاة "صدفة"، والتي يكتب لها الالتقاء مع شاب "صدفة" ليكون بعد ذلك سبباً في تغيير حياتها، لتكتشف الفتاة "صدفة" وبمحض الصدفة أيضًا أن هذا الشخص هو واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر.

ومسلسل صدفة يشارك فيه الفنانة ريهام حجاج البطولة عددًا كبيرًا من نجوم الفن الكبار والشباب، ومنهم رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد، هشام منصور بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، وهذا العمل تحت قيادة المخرج سامح عبد العزيز، وهو من تأليف أيمن سلامة.

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