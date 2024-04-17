الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

شقو يتصدر إيرادات عيد الفطر.. هذه أسباب النجاح

شقو
شقو

استطاع فيلم “شقو” للفنان عمرو يوسف أن يتصدر إيرادات أفلام موسم عيد الفطر في غضون أسبوع متجاوزًا أقرب منافسيه وهو فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بأكثر من 12 مليون جنيه.

txt

أبرز المكرمات بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

txt

"أوبرا الإسكندرية" تشدو بأعمال الشاعرين الكبيرين الأبنودي وجاهين فى ذكراهما..بعد غد

txt

مصر في "كان السينمائي"..فيلمان ضمن المسابقة الرسمية وأسبوع المخرجين

txt

فيلم "شرق 12" يشارك بمسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان

txt

أبهرت المشاهدين.. من هو صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم "السرب"؟

txt

رحلة مثيرة عبر سماء "السرب".. اكتشف أسرار أماكن تصوير الفيلم

txt

مشاهد حقيقية وعمليات جريئة.. "السرب" يكشف كواليس حرب مصر ضد الإرهاب

txt

بدء تصوير المشاهد الأولى لفيلم "اتنين ×واحد" (صور)

txt

إيرادات "شقو" تتجاوز الـ39 مليون جنيه فى أيام العيد

txt

حاولت إيصال الفكرة لضمير كل عربى.. أبطال مسلسل "مليحة" يشكرون الشركة المتحدة

الفيلم الذي حصد 43 مليون جنيه في أسبوعه الأول، استطاع أن يشد انتباه جمهور أفلام عيد الفطر والذي يبحث عن الأكشن والكوميديا خلال أيام إجازته، وهو ما تميز به العمل السينمائي الجديد، والذي قاربت قصته قصة فيلم “ولاد رزق” والذي يلعب بطولته أيضًا عمرو يوسف وتايسون بصحبة نجوم آخرين، وهو الأمر الذي وضع له قاعدة جماهيرية أكبر في أيام العيد .

مشاهد أكشن متنوعة 

الفيلم شمل أيضًا على الكثير من مشاهد الأكشن ذات الجودة الجيدة، وهو ما يحبه جمهور العيد، الذي يريد وجبة سهلة متنوعة في الأكشن والكوميديا والتي كانت متواجدة في العمل أيضًا في بعض المشاهد وفقًا لقصة الفيلم .

نجوم وضيوف شرف 

كما أن الفيلم تواجد خلاله عدد كبير من النجوم منهم أمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي، الأمر الذي أضاف للعمل الكثير للترويج الدعائي له جماهيريًا قبل طرحه.

ومن الأسباب التي جعلت العمل يتصدر ويحقق إيرادات جيدة هو قلة عدد الأعمال المشاركة في الموسم والتي استقرت على أربعة أفلام فقط وهى “على الماشي” و“أسود ملون” بالإضافة إلى “فاصل من اللحظات اللذيذة” كما عرض معها فيلم “الحريفة” الذي صدر في وقفة الأعياد على إحدى المنصات الترفيهية .

قصة وأبطال شقو 

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف افلام موسم عيد الفطر فاصل من اللحظات اللذيذة شقو قصة وابطال شقو تشاك هوجان

مواد متعلقة

أبرز المكرمات بمهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة

"أوبرا الإسكندرية" تشدو بأعمال الشاعرين الكبيرين الأبنودي وجاهين فى ذكراهما..بعد غد

مصر في "كان السينمائي"..فيلمان ضمن المسابقة الرسمية وأسبوع المخرجين

فيلم "شرق 12" يشارك بمسابقة أسبوع المخرجين في مهرجان كان

أبهرت المشاهدين.. من هو صاحب الموسيقى التصويرية لفيلم "السرب"؟

رحلة مثيرة عبر سماء "السرب".. اكتشف أسرار أماكن تصوير الفيلم

مشاهد حقيقية وعمليات جريئة.. "السرب" يكشف كواليس حرب مصر ضد الإرهاب

بدء تصوير المشاهد الأولى لفيلم "اتنين ×واحد" (صور)

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الجيش السودانى ينفى احتجاز مصر سفينة متجهة إلى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين