شقو يتصدر إيرادات عيد الفطر.. هذه أسباب النجاح

استطاع فيلم “شقو” للفنان عمرو يوسف أن يتصدر إيرادات أفلام موسم عيد الفطر في غضون أسبوع متجاوزًا أقرب منافسيه وهو فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بأكثر من 12 مليون جنيه.

الفيلم الذي حصد 43 مليون جنيه في أسبوعه الأول، استطاع أن يشد انتباه جمهور أفلام عيد الفطر والذي يبحث عن الأكشن والكوميديا خلال أيام إجازته، وهو ما تميز به العمل السينمائي الجديد، والذي قاربت قصته قصة فيلم “ولاد رزق” والذي يلعب بطولته أيضًا عمرو يوسف وتايسون بصحبة نجوم آخرين، وهو الأمر الذي وضع له قاعدة جماهيرية أكبر في أيام العيد .

مشاهد أكشن متنوعة

الفيلم شمل أيضًا على الكثير من مشاهد الأكشن ذات الجودة الجيدة، وهو ما يحبه جمهور العيد، الذي يريد وجبة سهلة متنوعة في الأكشن والكوميديا والتي كانت متواجدة في العمل أيضًا في بعض المشاهد وفقًا لقصة الفيلم .

نجوم وضيوف شرف

كما أن الفيلم تواجد خلاله عدد كبير من النجوم منهم أمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي، الأمر الذي أضاف للعمل الكثير للترويج الدعائي له جماهيريًا قبل طرحه.

ومن الأسباب التي جعلت العمل يتصدر ويحقق إيرادات جيدة هو قلة عدد الأعمال المشاركة في الموسم والتي استقرت على أربعة أفلام فقط وهى “على الماشي” و“أسود ملون” بالإضافة إلى “فاصل من اللحظات اللذيذة” كما عرض معها فيلم “الحريفة” الذي صدر في وقفة الأعياد على إحدى المنصات الترفيهية .

قصة وأبطال شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.