الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدء تصوير المشاهد الأولى لفيلم "اتنين ×واحد" (صور)

سامح حسين
سامح حسين

بدأ فريق عمل  فيلم “اتنين × واحد” تصوير عدد من المشاهد في بعض المناطق منها حارة بولاق وغيرها، وهو العمل الذى يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سامح حسين ومحمد ثروت وسهر الصايغ وعبير صبرى ومحمد جمعة وعلاء مرسى وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس، أشرف على الكتابة أمين جمال، تأليف محمد فتحى عبدالمقصود ومحمد أبوالسعود وإخراج أحمد عبدالعال وإشراف على الإنتاج عبدالله منصور، وإنتاج إسحاق إبراهيم، وننشر الصور الأولى من العمل.

تفاصيل فيلم اتنين × واحد

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين هما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثانى عاش طفولة مرفهة، حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان أول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف فًي الأموال، ويحمل الفيلم عددًا من المفاجآت خلال عرضه في دور العرض السينمائىة ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.

فيلم اتنين ×واحد

فيلم اتنين �واحد
فيلم اتنين �واحد
فيلم اتنين �واحد
فيلم اتنين �واحد

فيلم اتنين �واحد
فيلم اتنين �واحد
فيلم اتنين واحد بولاق باسم سمرة يوسف عامر محمد جمعه بير صبرى سهر الصايغ

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