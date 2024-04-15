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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

رامى متولى لـ"الدستور": "المتحدة" قدمت موسما متناغما ومكتمل الأركان الفنية

الناقد رامي متولي
الناقد رامي متولي

عبّر الناقد رامي متولي عن إعجابه الشديد بالطريقة التي تعاملت بها الشركة المتحدة خلال الماراثون الرمضاني، مؤكدًا أن الشركة استطاعت أن تعطي مثالا يحتذى به حول الأفكار المتنوعة التي قدمتها، وطريقة عرضها للجمهور خاصة وأن أغلب هذه الأعمال تمت مشاهدتها بشكل كبير للغاية.

وأشاد رامي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بالشكل المحترم والمبهج الذي ظهر به مسلسل بقيمة الحشاشين، لافتا إلى أن صناعة الدراما تعمل بتعاون جيش كامل يعملون خلف الكاميرا، بدءاً من الكتابة وتطويرها، وصولاً إلى أداء الممثلين، وجميعها عناصر مهمة لنجاح العمل الفني، وهو ما أظهر قوة مسلسل الحشاشين خلال عرضه في رمضان.

وتابع قائلًأ: “كما أن التمثيل أحد عناصر العمل الفني بل وهو نتاج عناصر أخرى والممثل وحده مهما بلغت موهبته لا يستطيع أن يؤدي أداءً جيدًا دون تكامل كافة العناصر ومنها الإخراج، وهو ما قدمه المسلسل بوجود عبقري التمثيل كريم عبدالعزيز وأحمد عيد وعدد وافر من الأسماء المميزة في عالم التمثيل، الأمر الذي جعل العمل يقدم على أفضل شكل ممكن”.

وقال رامي إن مسلسل الحشاشين توافرت به كل العناصر، ووصل لدرجة كبيرة من التكامل والتناغم باعتبار أن العمل الفني أو الدراما هو بمثابة مزيج بين أشياء تكمل بعضها، لافتا إلى أنه كان واضحا للغاية في الحشاشين هذا التناغم بداية من الكتابة والفكرة والحبكة والحوار وغيرها ليتميز في موسم رمضان.

الناقد رامي متولي رامي متولي الماراثون الرمضاني الحشاشين سلسل الحشاشين رمضان كريم عبدالعزيز الشركة المتحدة

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