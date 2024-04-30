محمد منيسى: مصر تشهد نهضة كبيرة فى القطاع الصحى بدأت بالمبادرات وصولا للتطوير

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر تشهد نهضة كبيرة في القطاع الصحي بدأت بالمبادرات الصحية التي شوهد أثرها، لافتا إلى أن هذه المبادرات كانت موجهة لحلول مؤقتة للمشاكل المتراكمة مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وأشادت بنا الجارديان والكثير من الصحف العالمية في هذا الآداء وطالبوا بتعميم هذه التجربة في أماكن كثيرة من دول العالم، لأنها كانت تجربة عظيمة تنم عن قيادة حكيمة وخطى ثابتة وشكل واضح على الأرض.

وأضاف الدكتور محمد منيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر قناة “extra news”، أن المنظومة الصحية كانت في بنية تحتية ضعيفة تم إنشاءها، وتوالت هذه المبادرات الصحية لأنها كانت حلو مؤقتة لحين دخول مصر في منظومة التأمين الصحي.