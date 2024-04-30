الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد منيسى: مصر تشهد نهضة كبيرة فى القطاع الصحى بدأت بالمبادرات وصولا للتطوير

الدكتور محمد منيسي
الدكتور محمد منيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد

قال الدكتور محمد منيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر تشهد نهضة كبيرة في القطاع الصحي بدأت بالمبادرات الصحية التي شوهد أثرها، لافتا إلى أن هذه المبادرات كانت موجهة  لحلول مؤقتة للمشاكل المتراكمة مثل حملة 100 مليون صحة للقضاء على  فيروس سي، وأشادت بنا الجارديان والكثير من الصحف العالمية في هذا الآداء وطالبوا بتعميم هذه التجربة في أماكن كثيرة من دول العالم، لأنها كانت تجربة عظيمة تنم عن قيادة حكيمة وخطى ثابتة وشكل واضح على الأرض. 

وأضاف الدكتور محمد منيسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر قناة “extra news”، أن المنظومة الصحية كانت في بنية تحتية ضعيفة تم إنشاءها، وتوالت هذه المبادرات الصحية لأنها كانت حلو مؤقتة لحين دخول مصر في منظومة التأمين الصحي.

القطاع الصحي التأمين الصحي منظومة التأمين الصحي المبادرات الصحية التهاب فيروس سي

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تقصف مناطق متفرقة شمالي قطاع غزة (فيديو)

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: حزب الله استهدف ‏جنود الاحتلال فى ‏مستوطنتى دوفيف وأفيفيم (فيديو)

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مقتل 3 ضباط فى إطلاق نار بولاية كارولينا الشمالية (فيديو)

عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرتين أمريكيتين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق