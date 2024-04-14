الأربعاء.. العرض الأول لفيلم "أوان البحر" بعد ترميمه بمركز الثقافة السينمائية

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، يقيم مركز الثقافة السينمائية، الأربعاء المقبل، عرضًا سينمائيًا للفيلم الروائي القصير "أوان البحر" للمخرج القدير سميح منسي من إنتاج المركز القومي للسينما ١٩٩٩، لأول مرة للجمهور العام بعد ترميمه، حيث إنه قد تم عرضه فيما سبق بالدورة الـ٢٤ لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

مدة عرض الفيلم ٥٠ دقيقة، قصة وسيناريو وإخراج سميح منسي، حوار هشام السلاموني، تصوير ممدوح قطب، بطولة مجدي كامل، علي حسنين، يوسف إسماعيل. وزينة منصور.

ويعتبر هذا الفيلم من أهم أعمال المخرج سميح منسي قبل أن يتجه إلى الأعمال الروائية والدرامية، ويعقب العرض ندوة يتم فيها مناقشة الفيلم مع الجمهور. يدير الندوة الناقد السينمائي أحمد سعد الدين.

جدير بالذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبدالمجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف يوم الأربعاء الموافق ١٧ أبريل في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.