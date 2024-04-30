حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 فى مصر ودرجات الحرارة

يحرص المواطنون قبل التحرك من منزلهم على معرفة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر ودرجات الحرارة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات، حيث قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر إن البلاد تشهد اليوم استقرارًا بدرجات الحرارة على غالبية الأنحاء.

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.

ويسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة خلال النهار، وطقس مائل للبرودة خلال الليل، مع توقعات بوقوع عدة ظواهر جوية وذلك على بعض الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتسود اليوم الثلاثاء وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، شبورة مائية صباحًا ببعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من كافة المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجميع السواحل الشمالية.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

وتوقعت الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، حدوث نشاطًا للرياح بغالبية الأنحاء في فترات متقطعة، وقد ستتساقط أمطار على مناطق من جنوب سيناء خلال بعض الأوقات.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط قد أوضحتها الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء لتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح تكون شمالية غربية.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه سيتراوح ما بين مبلغ 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح تكون شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم

تأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 30-4-2024 على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالتالي:

محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: الدرجة العظمى 30 درجة والدرجة الصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 درجة والدرحة الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 درجة والدرجة الصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 31 درجة والدرجة الصغرى 16 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: العظمى 36 درجة والدرجة الصغرى 22 درجة.