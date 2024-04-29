حالة الطقس في شم النسيم ودرجات الحرارة

حالة الطقس في شم النسيم من الأمور المهمة التي يتطلع الكثير لمعرفتها بالبحث المتكرر عبر محرك "جوجل" خاصة وأن الأسبوع المقبل سيشهد العديد من الأعياد والمناسبات، والتي بدورها تمنح إجازات للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص من بينها قضاء عطلة يوم شم النسيم في المنتزهات والحدائق في الهواء الطلق.

حالة الطقس في شم النسيم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في شم النسيم، مشيرة إلى أنه خلال هذا الأسبوع والأيام المقبلة ستسود أجواء ربيعية على معظم المناطق خلال هذا الأسبوع، حيث يتوقع أن تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأماكن، بينما تكون الأجواء حارة نهارًا على معظم المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق غدًا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا، على مناطق محددة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما يتوقع تشكل الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح على فترات متقطعة في معظم المناطق.

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

وتتوقع الأرصاد أن تشهد عدة مناطق متفرقة صباح يوم الأربعاء المقبل شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتسبب هذه الظاهرة في تقليل مدى الرؤية على تلك الطرق، مما يستدعي من السائقين اتخاذ الحيطة والحذر، كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في معظم المناطق، مما قد يؤدي إلى تشكل بعض العواصف الرملية في الأماكن المفتوحة.

حالة الطقس من يوم الجمعة حتى يوم الأحد

تشير التوقعات إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب المناطق خلال الأيام القادمة، مع استمرار نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

القاهرة: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

دمنهور: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

وادي النطرون: العظمى 30 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

كفر الشيخ: العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.