الخميس 11 أبريل 2024
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فن

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024.. شقّو يتصدر والحريفة يتذيل

أفلام عيد الفطر 2024
أفلام عيد الفطر 2024

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024 من الكلمات البحثية التي تلقى رواجًا عبر محرك جوجل البحثي، حيث تشهد أفلام العيد منافسة قوية بين 5 أفلام سينمائية على كعكة الإيرادات وشباك التذاكر.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024

ويرصد "الدستور" في السطور التالية إيرادات أفلام عيد الفطر 2024 والتي جاءت كما يلي:

فيلم شقو

وحقق فيلم شقو بطولة عمرو يوسف إيرادات ضخمة للغاية أمس الأربعاء - أول أيام عيد الفطر المبارك وحصد الفيلم إيرادات بقيمة ٦ ملايين و٨٥٨ ألف جنيه، متفوقًا على كل الأفلام المنافسة.

فيلم "شقو" يشارك في بطولته بجانب النجم عمرو يوسف كل من النجم محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبوالحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "شقو" والإعلان الدعائى قبل طرحه بالسينمات

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة 

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد إيرادات مُرضية أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات بقيمة 4 ملايين و32 ألف جنيه ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم "شقو".

فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، والطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي.

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة وإعلان فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة" قبل طرحه

فيلم عالماشي

وحقق فيلم "عالماشي" بطولة الفنان علي ربيع إيرادات ضعيفة أمس الأربعاء - أول أيام عيد الفطر المبارك - وحقق الفيلم إيرادات مليونًا و523 ألفًا و278 جنيهًا، ليأتي الفيلم في المركز الثالث لإيرادات أول أيام العيد.

فيلم "عالماشي" يشارك في بطولته كل من علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "عالماشي" والإعلان الدعائي قبل طرحه بالسينمات

فيلم أسود ملون

وحقق فيلم "أسود ملون" إيرادات ضئيلة، الأربعاء، في شباك التذاكر أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث بلغت إيراداته 273 ألفًا و114 جنيهًا.

فيلم "أسود ملون" يشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبوليلة، من إخراج حسن البلاسي.

الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024


فيلم الحريفة

وتذيل فيلم الحريقة قائمة إيرادات العيد أمس الأربعاء وحقق الفيلم إيرادات ضئيلة للغاية بلغت 116 ألفًا و781 جنيهًا مصريًا.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك وآخرين، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج رءوف السيد، وإنتاج طارق الجنايني.

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