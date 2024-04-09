الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "عالماشي" والإعلان الدعائي قبل طرحه بالسينمات

أبطال فيلم عالماشي
أبطال فيلم عالماشي

تستقبل دور العرض السينمائي فيلم “عالماشي” الذي يخوض بطولته الفنان علي ربيع وعدد من نجوم الكوميديا وذلك للمشاركة ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2024.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائي الجمهور لحضور فيلم “عالماشي” في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويرصد الدستور في السطور التالية تفاصل فيلم “عالماشي” والإعلان الدعائي:

قصة فيلم عالماشي

فيلم “عالماشي” تدور أحداثه حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

ويجسد خلال أحداث فيلم “عالماشي” شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته ليعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

إعلان فيلم عالماشي

وطرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “عالماشي” الأيام الماضية الإعلان الدعائي للفيلم والذي تضمن العديد من المواقف الكوميدية التي جمعت علي ربيع بأبطال العمل.

عبد الباسط حمودة وأوكا يغنيان الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي

“كتاكيت كتاكيت” هي الأغنية الدعائية لفيلم عالماشي من غناء كل من عبد الباسط حمودة وأوكا وحودة بندق ومن كلمات مصطفي حسن وألحان كريم عاشور وإشراف فني هاني محروس.

ويشارك الثلاثي عبد الباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم للأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع .

https://www.youtube.com/shorts/RbGH6usvr4A?feature=share

أبطال وصناع فيلم عالماشي

يشارك في فيلم عالماشي بجانب الفنان علي ربيع كل من:

  • كريم عفيفي
  • صلاح عبد الله
  • انتصار
  • عبد الله مشرف
  • محمد رضوان
  • ريم رأفت
  • إسماعيل فرغلي
  • تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف
  • إخراج محمد الخبيري
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