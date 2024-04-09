الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أبطال وصناع مسلسل "صيد العقارب" ضيوف "كلمة أخيرة" الثلاثاء

لميس الحديدي وغادة
لميس الحديدي وغادة عبد الرازق

تحل غادة عبد الرازق ونجوم مسلسل "صيد العقارب" ضيوفًا على الإعلامية لميس الحديدي، في برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON الفضائية، وذلك يوم الثلاثاء القادم.

ومن المقرر أن تتحدث غادة عبد الرازق خلال اللقاء عن اختيارها لمهنة "صيد العقارب" في المسلسل الذي اعتبرته عودة لنجاحاتها في الدراما التلفزيونية، كما يشارك في الحلقة عدد من نجوم المسلسل الذي تميز بوجود أجيال مختلفة من الممثلين: أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، أحمد ماجد، محمد علي رزق، بالإضافة إلى المخرج أحمد حسن والكاتب بهاء دويدار.

يذكر أن حلقة صناع ونجوم مسلسل "صيد العقارب" سوف تعرض يوم الثلاثاء القادم بعد عودة لميس الحديدي لبرنامجها "كلمة أخيرة" في التاسعة والنصف مساءً على شاشة ON.

 

مسلسل صيد العقارب


ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة

نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
نجوم مسلسل صيد العقارب ضيوف برنامج كلمة أخيرة
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غادة عبد الرازق النجمة غادة عبد الرازق الإعلامية لميس الحديدي لميس الحديدى صيد العقارب مسلسل “صيد العقارب” احمد ماهر محمد علاء سيمون أحمد ماجد

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