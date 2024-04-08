مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ماذا يفعل زين وأدهم بعد خلافهم بالشراكة

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمقرر عرضها مساء اليوم الإثنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وتشهد أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14 بين “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وبين “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج وذلك بعد أن اصبحا شركاء في شركة الدعاية والإعلان بعد أن قامت “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف نصيبها لأبن خالتها “زين”.

فهل يخضع “أدهم” لتغير لوجو الشركة بعد أن رفض اقتراح زين في نهاية الحلقة 13 أمس في الاجتماع الذي جمع بينهما؟.

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء، وعبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فيما تعرض جميع حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.