الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14.. ماذا يفعل زين وأدهم بعد خلافهم بالشراكة

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمقرر عرضها مساء اليوم الإثنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

 

أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14

وتشهد أحداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 14 بين “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وبين “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج وذلك بعد أن اصبحا شركاء في شركة الدعاية والإعلان بعد أن قامت “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف نصيبها لأبن خالتها “زين”.

فهل يخضع “أدهم” لتغير لوجو الشركة بعد أن رفض اقتراح زين في نهاية الحلقة 13 أمس  في الاجتماع الذي جمع بينهما؟.

وتعرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير مساء اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء، وعبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، فيما تعرض جميع حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة امرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

 

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13 مشاهدة مسلسل بقينا اتنين بقينا اتنين مسلسل بقينا اتنين موعد عرض بقينا اتنين موعد عرض مسلسل بقينا اتنين موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين قصة مسلسل بقينا اتنين أبطال مسلسل بقينا اتنين موعد عرض مسلسل شريف منير مسلسل شريف منير رنيا يوسف قنوات عرض بقينا اتنين قنوات عرض مسلسل بقينا اتنين موعد مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة عشر من بقينا اتنين بقينا اتنين الحلقة الثالثة عشر بقينا اتنين الحلقة 13 الحلقة 13 مسلسل بقينا اتنين الحلقة الثالثة عشر مسلسل بقينا اتنين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

بعد التعاون معًا فى "محارب".. ناهد السباعى: حسن الرداد فنان يتمتع بروح رائعة

منذر رياحنة: اتبعنا أساسيات الدراما التليفزيونية وقدمنا السهل الممتنع فى مسلسل "المعلم"

موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

الكوميديا تسيطر.. خريطة أفلام عيد الفطر 2024

مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 13

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. ميمي جمال تواسي رانيا يوسف وتوجه لها النصائح

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. رانيا يوسف تطلب من شريف منير فض الشراكة بينهما

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. صدام بين "أدهم" و"زين" بسبب تغيير أسم الشركة

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

عاجل.. تعذر رؤية هلال شوال فى السعودية والأربعاء أول أيام عيد الفطر 2024

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

تبدأ بعد إجازة العيد.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024

متى موعد العيد الصغير؟ وميعاد صلاة عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح