موعد اعادة مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف الحلقة 13

مسلسلات رمضان 2024..

عرضت أمس الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بقينا اتنين الذي يخوض بطولته النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير وشهدت أحداث المسلسل تطور كبير خاصة بعد عرض الحلقة 13 من العمل والتي تضمنت أحداث مثيرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد اعادة الحلقة 13

الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف تعاد عبر قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

فيما تعاد الحلقة 13 من مسلسل بقينا اتنين عبر قناة سي بي سي العامة في تمام الساعة 6 صباحا الإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 13

وشهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "بقينا اتنين" أحداثا مثيرة، وطلبت “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف من “أدهم” الذي يلعب دوره الفنان شريف منير أن يتم فض الشراكة التي بينهما في الشركة، وأن يشتري نصيبها أو تشتري هي نصيبه، ولكنه رفض وطلب منها الهدوء لتذهب وتبعيه لأبن خالتها “زين” الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج.



حاولت ندى صديقة أدهم الجديدة أن تركب الأحداث وتجذبه لها بصوره أكبر، في حين قام ياسر الذي يجسد دوره الفنان إدوارد\ صديق أدهم بالتأكيد له على أن ياسمين تحبه وغضبت من وجود ندى معه فقررت فض الشراكة.



مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة 14 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الإثنين عقب أذان المغرب مباشرة.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة عشر

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قنوات سي بي سي الفضائية على مدار أيام شهر رمضان المبارك وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.20 مساء.

قناة CBC العامة في تمام الساعة 12.30 منتصف الليل.

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أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين مكون من 15 حلقة ويشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف عدد من نجوم الفن وهم كل من :

الفنان إدوارد، الفنان مروة عبد المنعم، الفنانة ميمي جمال، الفنان عزت زين، الفنان محمد نشأت، الفنان ياسر الطوبجي، الفنان يوسف عثمان.

ويعد مسلسل بقينا اتنين الظهور الأخير للفنان الراحل طارق عبد العزيز والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.