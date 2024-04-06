مسلسل حق عرب الحلقة 27.. تامر شلتوت يحاول الإيقاع بين كارولين عزمي وأحمد العوضي

مسلسلات رمضان 2024..

في الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب، شهدت اتفاق بين تامر شلتوت ومازن من أجل خطة للإيقاع بأنغام التي تجسدها الفنانة كارولين عزمي حتى يتزوجها مازن وذلك رغبة من تامر في التقرب من مازن من أجل المال.

احداث مسلسل حق عرب الحلقة 27

وخلال احداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 ، حكى تامر شلتوت لمازن علاقة أنغام التي تطورت مع عرب السويركي والذي يلعب دوره النجم أحمد العوضي، حيث أخبره أنهم أصبحا متلازمان طوال الوقت وأن عرب هو سبب رفض أنغام لمازن.

وأكد تامر شلتوت، ضمن احداث مسلسل حق عرب الحلقة 27 أن الحل من أجل أن توافق أنغام بأن تتزوج من مازن هو الضغط على والد أنغام ليضغط بدوره على أبنته من اجل موافقتها على الزواج من مازن.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل "حق عرب"، بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.



أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.