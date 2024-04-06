الحلقة 12 مسلسل بقينا اتنين.. محمد نشأت يستضيف "أدهم" و"ياسمين"

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بقينا اتنين العديد من الأحداث والمواقف الهامة والتي عرضت مساء اليوم عبر منصة WATCH IT الرقمية وقناة CBC DRAMA.

احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

وخلال الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين استضاف المذيع “يحيى” الذي يجسد دوره الفنان محمد نشأت لكل من “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير و"ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف ويهدف البرنامج لإبراز العلاقات الزوجية والعاطفية الناجحة.

مسلسل بقينا اتنين

وخلال اللقاء التلفزيوني تذكر “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير ذكرياته مع زوجته “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وتذكر أجمل أيام حياتهم وبداية قصة حبهما والتفاصيل التي عاشوها معا في البدايات.

مسلسل بقينا اتنين

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بقينا اتنين"



يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT