ياسر الطوبجي: مسلسل "بقينا اتنين" يرصد واقع الأسر المصرية (خاص)

قال الفنان الطوبجي، إنه سعيد جدا بردود الفعل حول مسلسل"بقينا اتنين"، مؤكدا أنه تحمس للمشاركة في العمل لمناقشته قضية اجتماعية مهمة جدا، أيضا السيناريو الجيد.

أضاف الطوبجي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فريق العمل ككل كان يعمل بكل حب لخروج العمل بأفضل صورة، خصصا بطلاه شريف منير ورانيا يوسف، معبرا عن سعادته بالعمل معهما، مؤكدا أن قرار عرض المسلسل في الموسم الرمضاني كان مفاجأة للجميع، والآن يخطو خطوات جيدة خلال شهر رمضان.

“بقينا اتنين” يعرض حصريا على قنوات cbc وcbc دراما ومنصة watch it. في تصريحات خاصة للدستور أنه

وقال الطوبجي، إن المسلسل يشبه الكثير من العلاقات الأسرية والاجتماعية في مجتمعنا بشكل كبير.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "بقينا اتنين"



يعرض مسلسل "بقينا اتنين" حصريا على شاشة قناة "cbc" الساعة 12 صباحا، والإعادة 11.15 صباحا و6.30 صباحا، كما يعرض على "cbc دراما" 6.5 مساء و1.30 صباحا و9 صباحا، وبالتزامن عبر منصة watch it.

وتدور أحداث المسلسل في اطار اجتماعي لايت، حول علاقة زوجية استمرت 25 عاما، ولكنها توترت بسبب حال الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف، مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما، ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و"CBC دراما" ومنصة WATCH IT