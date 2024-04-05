مسلسل الكبير أوي 8 أحداث الحلقة 26

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 26 محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية.

وزاد البحث بين الجمهور عن أبرز أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 26.

ونستعرض لكم خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 26.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 26

شهدت الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 للنجم أحمد مكي أحداث كوميدية متنوعة حيث يواصل حزلقوم رحلته في برنامج من سيربح النصف مليون وانتهت الحلقة الماضية بتوقف حزلقوم عن الإجابة عن سؤال التطعيم.

وبدأت الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير باسترجاع الكبير لذكريات المدرسة لمعرفة ما هو التطعيم الذي يحصل عليه الطلاب في المدارس ليظهر الكبير ونفادي وطبازة وهجرس وأشرف في المدرسة ليعرف الكبير أن التطعيم هو النكاف.

مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 27



يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 27 بشكل حصري غدًا عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

العرض الأول عقب أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق.

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون



يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الخامسة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it



قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، تامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

يهمك أيضا: