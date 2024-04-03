مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. حزلقوم يعود إلى المزاريطة

مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 24.. دارت الأحداث في إطار كوميدي حيث عاد حزلقوم بعد قضاء شهر داخل السجن عقابًا على عملية سرقة البنك.

وعقب عودة حزلقوم الي دوار الكبير في المزاريطة التقي نفادي في الدوار ودار بينهم الحديث حول عدة مشروعات يفكر حزلقوم في إقامتها وينتظر عرضها على الكبير.

وحضر الحاج سعفان عمدة كفر الحناينة مع ولده للقاء الكبير في أمر مهم فيستقبله حزلقوم ويخرج الكبير من غرفة السفرة لإنقاذ الموقف.

موعد إعادة مسلسل الكبير اوي الجزء 8 الحلقة 24

يعاد مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 24 بشكل حصري عبر قنوات ON ويتم عرض العمل على النحو التالي:

ON العامة:

الإعادة الأولى: الساعة الثالثة صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

ON drama

العرض الأول: الساعة العاشرة والنصف مساء.

الإعادة الأولى: الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي.

الإعادة الثانية: الساعة الواحدة والنصف مساء.

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة والعشرون

يعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة الرابعة والعشرون على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان 2024 بشكل حصري على قنوات.

قناة ON العامة

قناة ON drama

منصة watch it

قصة مسلسل الكبير أوي 8



تدور أحداث الحلقات القادمة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.



أبطال مسلسل الكبير اوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير الجزء الثامن عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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