الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الإسكندرية للفيلم القصير يعلن عن البوستر الرسمي لدورته العاشرة

مهرجان الاسكندرية
مهرجان الاسكندرية للفيلم القصير

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القضير تصميم الملصق الرسمي لدورته العاشرة المنتظر إقامتها في الفترة من 25 - 30 أبريل 2024، وتتصدر البوستر الذي قام بتصميمه كيرلس مكسيموس الفيلسوفة هيباتيا، التي عاشت في الإسكندرية، وتعد جزءًا من الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

هيباتيا أول عالمة رياضيات وثَقت حياتها بأسلوب دقيق وسلس، اشتهرت في حياتها كمستشارة ذكية، لذلك اتخذها المهرجان درعا لتصميم جوائزة الرسمية في مختلف المسابقات.

ترمز الخطوط الناعمة للفستان في الملصق وطريقة رفع الشعر للتواضع والحكمة واختيار الألوان الفاتحة، مقارنة بدرجات اللون الأزرق، يعبّر عن الوضوح والبساطة، فهو يلفت الانتباه إلى إضاءة منارة الإسكندرية التي يتم تسليطها على هيباتيا.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير 

ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، لاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.

يشار إلى أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.

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