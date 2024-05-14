أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

الشيطان امرأة.. "صفية" سيدة في العقد الثالث من العمر لم تكتفِ بخيانة زوجها حتى طلقها، لكنها عذبت طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الثلاثة أعوام؛ إرضاءًا للعشيق حتى تم ضبطهما.. فما تفاصيل القضية؟

علاقة محرمة

في قرية طنبول الكبرى، بمركز السنبلاوين بالدقهلية، جمعت علاقة غير شرعية بين "صفية. ن"، 24 سنة، وشاب يدعى "محمد. م"، 24 سنة، وتطورت إلى علاقة محرمة على فراش الزوجية حتى تم اكتشاف أمرها من قبل الزوج المخدوع الذي قرر تطليقها والانفصال عنها بسبب سوء سلوكها في القرية.

لكن الانفصال لم يكن رادعًا لتصرفات تلك السيدة التي اعتادت ارتكاب المحرمات حتى وصل الأمر إلى ابنتها الصغيرة "مكة" بسبب صراخها وشقاوتها وكثرة لعبها ولهوها محاولين تأديبها ولكن كانت الطريقة قاسية.

أقوال والد الضحية

قال والد الضحية في تحقيقات النيابة إن طليقته وعشيقها أصاصا ابنته بكدمات وجروح بالرأس والوجه والظهر وتسببا في إصابتها بعاهات في الجسم نتيجة كيها بالنار وتسخين سكين وحرقها في الفخذ الأيسر بحجة تأديبها.

وبناءً على ذلك قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إصاباتها وإعداد تقرير حول الواقعة.

بلاغ للشرطة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من "عبدالبديع. م"، 29 عامًا، عامل، برفقته ابنته «مكة»، 3 سنوات، مقيمة طرف والدتها - طليقته.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة، وأضاف المتهمان بارتباطهما عاطفيًا.



تم تحرير المحضر رقم 12484 لسنة 2024 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.