الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

الشيطان امرأة.. "صفية" سيدة في العقد الثالث من العمر لم تكتفِ بخيانة زوجها حتى طلقها، لكنها عذبت طفلتها الصغيرة التي لم يتجاوز عمرها الثلاثة أعوام؛ إرضاءًا للعشيق  حتى تم ضبطهما.. فما تفاصيل القضية؟

علاقة محرمة

في قرية طنبول الكبرى، بمركز السنبلاوين بالدقهلية، جمعت علاقة غير شرعية بين "صفية. ن"، 24 سنة، وشاب يدعى "محمد. م"، 24 سنة، وتطورت إلى علاقة محرمة على فراش الزوجية حتى تم اكتشاف أمرها من قبل الزوج المخدوع الذي قرر تطليقها والانفصال عنها بسبب سوء سلوكها في القرية.

لكن الانفصال لم يكن رادعًا لتصرفات تلك السيدة التي اعتادت ارتكاب المحرمات حتى وصل الأمر إلى ابنتها الصغيرة "مكة" بسبب صراخها وشقاوتها وكثرة لعبها ولهوها محاولين تأديبها ولكن كانت الطريقة قاسية.

تعذيب حتى الموت.. تفاصيل صادمة في مقتل سيدة علي يد نجلها بالمرج

حلق رأسها.. التحقيق في تعذيب زوج لزوجته في دار السلام

أقوال والد الضحية

قال والد الضحية في تحقيقات النيابة إن طليقته وعشيقها أصاصا ابنته بكدمات وجروح بالرأس والوجه والظهر وتسببا في إصابتها بعاهات في الجسم نتيجة كيها بالنار وتسخين سكين وحرقها في الفخذ الأيسر بحجة تأديبها.

وبناءً على ذلك قررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان إصاباتها وإعداد تقرير حول الواقعة.

بلاغ للشرطة 

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، من "عبدالبديع. م"، 29 عامًا، عامل، برفقته ابنته «مكة»، 3 سنوات، مقيمة طرف والدتها - طليقته.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة، وأضاف المتهمان بارتباطهما عاطفيًا.


تم تحرير المحضر رقم 12484 لسنة 2024 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صفية الشيطان أمرآة علاقة محرمة سوء سلوك الطب الشرعي قسم شرطة السنبلاوين

مواد متعلقة

ضبط سيدة وعشيقها بتهمة تعذيب نجلتها وكيها بالنار فى الدقهلية

طفل يروى لحظات موت شقيقه فى حفلة تعذيب على يد والدهما بالجيزة

الأكثر قراءة

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟