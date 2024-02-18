الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حلق رأسها.. التحقيق في تعذيب زوج لزوجته في دار السلام

متهم
متهم

تباشر نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة تعدي شخص على زوجته بسلاح أبيض بسبب خلافات عائلية.

وأمرت النيابة بتفريغ الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يوضح اعتداء شخص على زوجته بـ «ساطور» متسببًا في إصابتها في رأسها بجٌروح قطعية داخل منزلهما.

وتبين أن الفيديو ظهر فيه شخصًا ممسكًا بسلاح أبيض -ساطور- في يده بينما تقف زوجته وراء باب الشقة وترفض الفتح له خشية على حياتها، بينما الزوج يردد ألفاظًا نابية.

وجاء في الفيديو أن السيدة أصيبت بجروح في رأسها عقب اعتداء زوجها عليها بـ«إزازة»، وأن خلافاتهم متكررة منذ ما يقرب من 10 سنوات وظهرت السيدة في الفيديو شعرها محلوق.

وجارِ تتبع الفيديو من قبل الأجهزة الأمنية عقب تكليفها من النيابة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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