السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تسرب غاز ينهى حياة مسنة فى دار السلام بالقاهرة

جثة
جثة

لقيت مسنة مصرعها إثر تسرب غاز داخل شقتها في دار السلام، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة دار السلام، ما أسفر عن وفاة ربة منزل بالاختناق وحروق لهبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان وتم نقلها إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفية تبلغ من العمر 80 سنة، ورجحت التحريات سبب الحريق بتسريب غاز.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق.

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