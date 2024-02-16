الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالفيوم

مصرع واصابة 4 أشخاص
مصرع واصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بالفيوم

استقبل مستشفى الفيوم العام مصابين بكسور وكدمات مختلفة في أنحاء الجسم، كما تم إيداع جثماني شخصين بمشرحة نفس المستشفى في تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بطريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة وعدم السيطرة على عجلة القيادة، مما أدى إلى التصادم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بحدوث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية "ترويسكل" بطريق أسيوط الغربي بدائرة المركز عند قرية دمشقين.

أسماء المصابين والمتوفيين 

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما: أحمد صلاح أحمد عثمان - 15 سنة، ومحمد سيد رجب محمد - 14 سنة، وإصابة 2 آخرين هما: "أ.ط"، 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع اليمنى، و"ز.ط"، 23 سنة، مصاب بكدمات واشتباه كسر بالكتف.

وعلى الفور انتقلت سيارات مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وجري نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية كما تم إيداع جثماني المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة تسليم الجثمانين إلى ذويهما لدفنهما في مقابر الأسرة.

مصرع وإصابة 4 أشخاص تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل بالفيوم مستشفى الفيوم العام طريق أسيوط الغربي محافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي شرطة النجدة

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