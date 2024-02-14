محافظ الفيوم يشهد ختام برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ختام البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، في دورته الثانية على أرض محافظة الفيوم، الذي نظمته الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالقاعة الكبرى بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، والذي استمر على مدار ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين وتأهيل المرأة في المحافظات على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنميىة البيئة، والدكتورة لمياء أحمد إبراهيم عميد كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، والدكتورة الشيماء أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذين محمود القللي، وإسماعيل فهمي عضوي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وحشد كبير من السيدات.

المرأة تقود في المحافظات المصرية

في بداية كلمته، هنأ محافظ الفيوم الجميع بحلول شهر شعبان، واقتراب شهر رمضان الفضيل، مرحبًا بالحضور من السيدات المشاركات في البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، مثمنًا جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، للدفع بهم في المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030.

كما ثمن المحافظ، دور جامعة الفيوم ممثلة في كلية طب الأسنان في استضافة محاضرات البرنامج التدريبي، وتجهيز القاعات، وتوفير الأجواء الملائمة للمحاضرين والسيدات المستهدفات بالتدريب، لافتًا إلى أن المرأة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة للجمهورية الجديدة، استطاعت أن تقتحم العمل الإداري والقيادي وأثبتت قدراتها على القيادة بمختلف المواقع الإدارية والقيادية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ الفيوم، أن الدولة المصرية في شكلها الجديد، تعمل من خلال الجهود التشاركية بين مختلف الجهات، مشيرًا إلى التعاون البناء والمثمر بين جامعة الفيوم والمحافظة، بشتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أنه يوجد ترابط وثيق بينهما من أجل تنمية المحافظة وتحقيق نهضتها المنشودة، بما يسهم فى الارتقاء بشتى المجالات سواء أكانت خدمية أو تنموية أو استثمارية على أرض المحافظة، لافتًا إلى أهمية الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي "المرأة تقود فى المحافظات المصرية"، في صقل مهارات الإدارة والقيادة لدى المتدربات.

ومن جانبه، رحب رئيس جامعة الفيوم، بالسيد المحافظ، وجميع الحضور، مثمنًا جهود محافظ الفيوم للارتقاء بشتى القطاعات على أرض المحافظة، مع الاستغلال الأمثل لكافة مقوماتها، وليس أدل على ذلك من وضع حجر الأساس لمصنع شركة يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على أرض الفيوم خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفًا أن دعم محافظ الفيوم دائم ومستمر من خلال مشاركته الفاعلة والبناءة بجميع الفعاليات والأنشطة الخاصة بجامعة الفيوم.

برامج مهمة ومتنوعة لتأهيل المرأة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته لاستضافة جامعة الفيوم البرنامج التدريبي "المرأة تقود في محافظات مصر"، مشيرًا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب لديها العديد من البرامج المهمة والمتنوعة لتأهيل المرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا ودخولها سوق العمل، مثمنًا جهد الأكاديمية في توفير العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية، التي تعمل على حماية المرأة والارتقاء بأساليب حياتها المعيشية، آملًا بأن يحقق البرنامج التدريبي، الأهداف المرجوة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع السيدات المستهدفات، متمنيًا التوفيق للجميع.

فيما، أوضح عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية تضع نصب أعينها بناء الإنسان، والعمل على كل ما يُسهم في الارتقاء به، من خلال إعداده الإعداد الجيد بواسطة البرامج التدريبية المتنوعة التي تشمل كافة العلوم والتخصصات، لافتًين إلي أنه ليس بخافٍ عن الجميع الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في ظل رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عمليات التنمية والبناء.

وأضاف، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قامت بإطلاق برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" في دورته الثانية على أرض الفيوم، وعلى مدار ثلاثة أسابيع، بهدف تمكين وتأهيل المرأة، للمشاركة في المهام القيادية، وبناء ودفع عجلة التنمية، حيث يفتح البرنامج آفاقًا من التفكير المنطقي والإبداعي، وصقل خبرات المتدربات، ويقدم حزمة تدريب متنوعة من المهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال، بالاضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والحوكمة والتحول الرقمي، والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، ليصبحن أكثر تأثيرًا في أسرهن وعملهن ومجتمعاتهن.

وكشف عضوا الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج التدريبي "المرأة تقود في المحافظات المصرية" هو أحد برامج "مدرسة المرأة للتاهيل للقيادة، الذي يستهدف تنمية مهارات وقدرات المرأة المصرية، والاستثمار في تدريبها، حيث تم تصميم البرامج لتراعي تحفيز مهارات القيادة والادارة الحديثة، كما تستهدف "المدرسة" المرأة المصرية العاملة وغير العاملة في القطاعين العام والخاص، سواء كانت مقيمة داخل مصر أو خارجها، بدءًا من سن 22 عامًا حتى 50 عامًا، لتشمل شريحة واسعة من النساء المصريات الراغبات في تطوير مهارتهن وقدراتهن المهنية اللازمة للمهام القيادية.

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان ختام برنامج المرأة

محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان ختام برنامج المرأة