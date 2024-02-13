تأجيل محاكمة المتهم بقتل والده بالفيوم وإيداعه مستشفى الأمراض النفسية

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم، إيداع المتهم بقتل والده طعنا بالسكين، مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، كما قررت تحديد جلسة 2 ابريل مارس المقبل لاستئناف المحاكمة لحين ورود تقرير المستشفى.



صدر القرار برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.



تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر اكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، جاء مفاده ورود بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا بمقتل شخص على يد أخر طعنًا بسلاح أبيض "سكين".

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقلت وقتها قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت حينها المعاينة الأولية إلى أنه نشبت مشجرة بين الجاني والمجني عليه والذي أستل الأول، سلاحيين أبيض تاليين الوصف، كانا متواجدين بمسرح الجريمة فانهال آنذاك الجاني على ضحيته مسددا له عدة طعنات، مما دفع المجني عليه، الفرار من أمامه للنجاة بحياته حيث قام بالإحتماء، بدورة المياه بهدف الهروب من طعنات المتهم، ولكن باء ذلك بالفشل، حيث قام المتهم بملاحقته، موصدًا الباب عليهما، مستكملًا التعدي عليه، إلى أن أودت بحياته في الحال.



ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من القبض على 10 أشخاص متهمين في واقعة نشوب مشاجرة بالشوم داخل سوق الاثنين للمواشي، بمركز ومدينه طامية، شرق محافظة الفيوم، وتم تحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مامؤر قسم شرطة طاميه يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين داخل سوق الاثنين بمركز طاميه.