صلاة الجنازة على شقيق سيد معوض بمسجد قايتباى (صور)

أدى اللاعب سيد معوض وأهالي الفيوم صلاة الجنازة على جثمان شقيقه عقب صلاة الظهر بمسجد قايتباي، وسط حضور من أهالي منطقة الصوفي، وذلك لدفنه في مقابر الأسرة.

اللاعب سيد معوض وأهالي الفيوم يؤدون صلاة الجنازة على جثمان شقيقه بمسجد قايتباي

وكان سيد معوض قد أعلن عن وفاة شقيقه الأكبر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بمسقط رأسه بالفيوم، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله شقيقي إكرام معوض، إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، أسألكم الدعاء".

وكشف سيد معوض عن مكان تقبل الأسرة العزء، قائلًا: "إن شاء الله العزاء في الفيوم بعد صلاة العشاء"، ناعيًا شقيقه "هتوحشني يا شقيقي وسندي".

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