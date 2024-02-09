تشييع جثمان ضحية ابن عمه بالفيوم

شيع المئات من أهالي منطقة الفواخير، دائرة قسم أول الفيوم، جثمان شاب، إلى مثواه الأخير، الذي راح ضحية قيام ابن عمه بذبحه امام الماره بالشارع الذي يقطن به وفر هاربا، وذلك وسط حزن شديد وبكاء الأهل والأصدقاء.

تفاصيل الواقعة

وكانت قد شهدت منطقة الفواخير بمحافظة الفيوم واقعة مأساوية بشعة، راح ضحيتها أحد شباب المنطقة، حيث أقدم شخص على إنهاء حياة ابن عمه ذبحا، بمنطقة الفواخير بدائرة قسم أول الفيوم وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

مقتل شخص على يد ابن عمه ذبحًا بالفيوم

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم ثان الفيوم، جاء مفاده، ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا من الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة ابن عمومته ذبحا وفصل رقبته عن جسده وفر هاربا.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم وكشفت المعاينة الأولية أن شاب في العقد الثاني من العمر تم ذبحه على يد آخر في ظروف غامضة.

تحريات المباحث

وكشف تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد محمود هيبة مفتش مباحث القسم، والرائد أحمد السوهاجي، رئيس المباحث، أن الجاني هو ابن عم القتيل وأثناء مرور المجني عليه بالحارة قام الجاني بطعنه ثم فصل رقبته من جسده وفر هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية، جهودها في ضبط الجاني والأداة المستخدمة.

نقل الجثة لمشرحة

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، ومعرفة أسباب الوفاة وتم فرض كردون أمني بموقع الحادث، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وأمرت بسرعة ضبط الجاني لتقديمه للعدالة ومباشرة التحقيق.