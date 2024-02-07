الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأشغال الشاقة المؤبدة لأب ونجله بتهمة قتل شقيقين لخلافات مالية فى الفيوم

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأربعاء، بالدائرة الثانية برئاسة المستشار ياسر محرم  رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي هريدي، وبيشوي جميل، وأمانة سر عادل امام، وسكرتارية ثروت حكيم بالحكم في القضية التي تحمل رقم 12181 لسنة 2023  جنح مركز شرطة سنورس برقم 2729 لسنة 2023  كلي الفيوم والمتهم فيها (صابر عبد الستار)، و( حسين صابر عبد الستار) المتهمين بقتل المجني عليهم ( كريم توبه ) وشقيقه ( طارق توبه ) وأصدر الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني في التهمة المنسوبة إليهم.

أمر الاحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12181 لسنة 2053 جنح مركز شرطه سنورس، والمقيدة برقم  2729 لسنة  2023 كلي الفيوم، أن المتهمين صابر عبد الستار، 60 سنة، عامل، وحسين صابر عبد الستار 19 سنة عمال قاما في يوم 1 يونيو2023، بدائرة قسم شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بجناية القتل العمد حيث قتل المجنى عليه  كريم توبة، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول  أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش"، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطلق النار صوبه فأحدث إصاباتها المبينة بتقرير الصفة التشريحية الخاص بها والمرفق بالأوراق، فأرداها قتيلة على الفور قاصدا من ذلك إزهاق روحها على النحو المبين بالأوراق. 

وتابع أمر الإحالة، بأن المتهم الثاني قتل المجني عليه " طارق توبة" عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد. واردف أمر الإحالة بأن المتهم الثاني احرزا سلاح أبيض، متعديا به على المجني عليه، مسددا له عدة طعنات محدثا إصابته التي أدت إلى وفاته، على النحو الثابت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.

الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة أب ونجله قتل شقيقين لخلافات مالية في الفيوم محكمة جنايات الفيوم المستشار ياسر محرم

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