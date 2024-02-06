مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

لقي شاب في العقد الثالث من العمر، مصرعه أسفل عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق، اليوم الثلاثاء، في الفيوم.



تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شاب دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق الفيوم سنورس الزراعي.



وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى عبد العزيز عصام عبد العزيز ( 33 سنة) ومقيم بشارع سعد زغلول بمركز سنورس، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.