ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواشى بمحافظة الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، بتهمة سرقة 22 رأس أغنام من أحد الأشخاص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إخطار الجهات الأمنية

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بحضور المجني عليه "سالم ج. م. ح" لديوان عام مركز طامية وتحرير محضر بسرقة 22 رأس أغنام.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أشرف عليه اللواء حسام أنور مدير مباحث المحافظة والمقدم محمد ثروت مفتش المباحث وقاده الرائد أحمد صوفي رئيس المباحث والنقيب حسام عبدالسميع معاون المباحث.

عمل أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين

وتم عمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين، وتم ضبط المتهمين على النحو التالي: "مبروك. ب. ع" 42 سنة عامل، و"أحمد. س. س. ع" 39 سنة عامل، و"حمادة. ق. أ ظ" 33 سنة.

وبمناقشة المتهم الأول "مبروك. ب. ع"، أقر بصحة التهمة المنسوبة له وهي قيامه وباقي المتهمين بسرقة 22 رأس أغنام الخاصة بالمجني عليه وشقيقه، حيث وردت لهم معلومة بمكان الأغنام وتبين أنها 22 رأس أغنام مختلفة الأعمار والألوان.

وتم التحفظ عليها وبتطوير مناقشته أقر باستخدامه سلاح ناري فرد خرطوش في الواقعة، وأرشد عن مكان تواجد السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإحدى الأراضي الزراعية بجوار منزله داخل كيس بلاستيكي أسود اللون، وأقر المتهم الثاني المدعو أحمد. س. س ع والمتهم الثالث حمادة. ق. أ أقروا بصحة قيامهم وباقي المتهمين بسرقة الأغنام تحت تهديد السلاح، وعليه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والعودة لديوان المركز وعرضهم على النيابة العامة.