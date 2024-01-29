محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والمهندسة جيهان حسن مدير عام ري شرق الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و"بوابة معًا للخير"، وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

المحافظ يستمع لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص



خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية

كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات "تروسيكل"، فضلًا عن توفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من قيام عدد من الأهالي بتوصيل شبكات الصرف الصحي المنزلي على المجرى، مما يسبب تلوث مياه الري، وانتشار الناموس والروائح الكريهة، مما يضر بصحة المواطنين، والمحاصيل الزراعية، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، والتنسيق مع مسئولي الموارد المائية والري وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لوضع الحلول الإيجابية للمشكلة، ورفع كافة التعديات، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

IMG-20240129-WA0008