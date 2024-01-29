الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة

محافظ الفيوم يوجه
محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوى الهمم، وكذا توفير معاشات ومساعدات مالية عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية، كما وجه بسرعة رفع تعديات الأهالي على المجرى المائي بقرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم.

جاء ذلك بحضور، اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، وحازم حسني مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالفيوم، وأشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور شريف غبريال مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالفيوم، والمهندسة جيهان حسن مدير عام ري شرق الفيوم، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بمكتب المحافظ، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وممثلي مؤسسة "مصر الخير"، وجمعيتي "صلاح الدين الأيوبي"، و"بوابة معًا للخير"،  وعدد من مسئولي الجهات ذات الصلة.

المحافظ يستمع لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص


خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم، لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص، موجهًا وكيل وزارة العمل، بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، مشددًا على متابعة العمالة الخاصة بمختلف المؤسسات والشركات والمصانع، للتأكد من عمل الشباب والفتيات بها فعليًا، وتقاضيهم للأجور تبعًا للشروط والقوانين المنظمة للعمل بالقطاع الخاص،  كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

بحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية

كما وجه "الأنصاري" وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لعمل عدد من التدخلات الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية، بجانب توفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، إضافة لبحث ودراسة عدد من الحالات لبيان إمكانية منحها معاشات شهرية، والدخول تحت مظلة "تكافل وكرامة" لتوفير الحياة الكريمة لهم، وكذا التنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية لمساعدة عدد من الأولى بالرعاية بتوفير مشروعات "تروسيكل"، فضلًا عن توفير عدد من تدخلات الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما استمع محافظ الفيوم، لشكوى أهالي قرية المندرة، التابعة لمركز الفيوم، بشأن تضررهم من قيام عدد من الأهالي بتوصيل شبكات الصرف الصحي المنزلي على المجرى، مما يسبب تلوث مياه الري، وانتشار الناموس والروائح الكريهة، مما يضر بصحة المواطنين، والمحاصيل الزراعية، وعلى الفور وجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، لمعاينة المشكلة على الطبيعة، والتنسيق مع مسئولي الموارد المائية والري وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لوضع الحلول الإيجابية للمشكلة، ورفع كافة التعديات، واتخاذ اللازم حيال المخالفين.

IMG-20240129-WA0008
IMG-20240129-WA0008
IMG-20240129-WA0007
IMG-20240129-WA0007
محافظ الفيوم المجرى المائي بقرية المندرة الدكتور أحمد الأنصارى فرص عمل للشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص معاشات ومساعدات مالية

مواد متعلقة

مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

زوجة الشاب ضحية "سباق السيارات" بالفيوم: "عايزة حق زوجي.. وأسرة القاتل تهددني"

قافلة طبية مجانية للقرى النائية بمركز يوسف الصديق بالفيوم

مصرع عامل سقط أثناء بناء مئذنة مسجد بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

إصابة طالب في مشاجرة بين طلاب مدرسة بالفيوم

محافظ الفيوم: لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

وفاة زوجين نتيجة تسرب غاز السخان داخل منزلهما بالفيوم

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل