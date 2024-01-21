محافظ الفيوم: لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة التي وردت من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان، خصوصًا أسئلة النحو.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ الفيوم قد تلقى عدة شكاوى تتعلق صعوبة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، خصوصًا أسئلة النحو، وعلى الفور وجه المحافظ، الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعداد تقرير فني موضوعي "دون تحيز" عن امتحان اللغة العربية، وكذلك تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب.

وأضاف أنه فور انتهاء اللجنة من تقريرها الفني، واعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرضه على السيد المحافظ، سيتم إعلانه لأولياء الأمور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكان قد وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص من ذوي الهمم، موجهًا وكيل وزارة العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.