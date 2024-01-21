الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم: لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وذلك على خلفية الشكاوى المتكررة التي وردت من الطلاب وأولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان، خصوصًا أسئلة النحو.

وأوضح الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن محافظ الفيوم قد تلقى عدة شكاوى تتعلق صعوبة امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية، خصوصًا أسئلة النحو، وعلى الفور وجه المحافظ، الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة من التوجيه الفني بمديرية التربية والتعليم، لإعداد تقرير فني موضوعي "دون تحيز" عن امتحان اللغة العربية، وكذلك تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب.

وأضاف أنه فور انتهاء اللجنة من تقريرها الفني، واعتماده من وكيل وزارة التربية والتعليم، وعرضه على السيد المحافظ، سيتم إعلانه لأولياء الأمور، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

وكان قد وجّه الدكتور أحمد الأنصاري، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب عدد من الشباب والفتيات الراغبين بالعمل في القطاع الخاص من ذوي الهمم، موجهًا وكيل وزارة العمل بسرعة توفير فرص عمل لهم بشركات ومصانع القطاع الخاص، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم بتوفير الدعم اللازم لفتح مشروعات تنموية، للأسر الأولى بالرعاية تعينهم على مطالب الحياة.

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم لجنة فنية لفحص امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية تظلمات

مواد متعلقة

وفاة زوجين نتيجة تسرب غاز السخان داخل منزلهما بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 3 إثر انقلاب سيارة على طريق الفيوم الصحراوي

حملة "ستر ودفا وإطعام" تطوف القرى النائية في الفيوم

معمرة تحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة عواطف: "حلم راودني منذ الطفولة"

وفاة شخص حزنا على فراق شقيقه بالفيوم

محافظ الفيوم يوجه بتوفير معاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات للأولى بالرعاية

14 مرشحًا للتجديد النصفى لـ"انتخابات المهندسين" بالفيوم

ماتت وهي صائمة.. أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء