حملة "ستر ودفا وإطعام" تطوف القرى النائية في الفيوم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم برئاسة المهندس جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "ستر ودفا وإطعام" للقرى النائية والأسر الأولي بالرعاية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.



وتهدف المبادرة لإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة الفيوم، ونجحت حتى الآن في إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.

مبادرة حياة كريمة



وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة بالمحافظة.

وأوضح أنه من خلال "ستر ودفا واطعام" يمكن للمتبرعين أن يشاركوا في تركيب سقف وأبواب وشابيك بمبلغ 480 جنيهًا على أقساط ممتدة لمدة 36 شهرًا، أو المشاركة بالسهم مرة واحدة بمبلغ 350 جنيها، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وكان قد وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء عبدالفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة،والأستاذ أشرف درويش مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والجهات ذات الصلة.