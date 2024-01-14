تشييع جنازة أم توفيت حزنًا على ابنها في الفيوم

شيع المئات من أهالي قرية معصرة الصاوي بمركز طامية بالفيوم، عقب صلاة الظهر، جنازة سيدة وابنها.

واتشحت قرية معصرة الصاوي التابعة للوحدة المحلية لدار السلام بمركز طامية بالفيوم، بالسواد حزنًا على "سلوى عبدالجواد" ربة منزل، في أواخر العقد الخامس من العمر، التي توفيت حزنًا على فراق ابنها، بعد نحو نصف ساعة من وفاته بعد صراع مع مرض القلب الذي أصابه قبل عدة سنوات.

تشيع الجنازة



وشيع الأهالي الجثامين بعد أداء صلاة الظهر والجنازة بالمسجد الكبير بقرية معصرة الصاوي بعد وصول سيارة الإسعاف من مستشفى التأمين الصحي وتم تشيع الجنازة بمقابر الأسرة وسط حضور المئات من أهالي القرية والقري المجاورة.

وتوفى الشاب إبراهيم سيد، 39 عاما، بعد صراع مع مرض القلب داخل مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وفور علم والدته بخبر وفاته، دخلت في حاله حزن شديد لم يستمر أكثر من نصف ساعة لتلحق به.

وأوصت الأم الأسرة بأن يتم دفنها إلى جوار ابنها، وذلك قبيل وفاتها بدقائق، فيما اتشحت القرية التي تعيش فيها الأسرة بالسواد حزنًا عليهما.

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