الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أقباط الفيوم يتوافدون على الكنائس لأداء صلاة القداس (صور)

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

توافد أقباط الفيوم، الأحد، على كنيسة مارجرجس بوسط مدينة الفيوم، لأداء قداس رأس السنة الميلادية حيث بدأت الاحتفالات بالتبريك والألحان القبطية تم تقديم عروض فنية عن العام الجديد.

وشهدت الساعات الأولى من بداية برنامج الاحتفالات، بالتسابيح الخاصة بهذه المناسبة، والتي تتلى بالألحان الفرايحي، احتفالا بمولد المسيح.

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كما قرأت آيات الكتاب المقدس التي تحكي قصة البشارة بميلاد السيد المسيح، والبشارة من قبل الملائكة للرعاة، بمكان مولد الطفل يسوع.

وشهدت الكنائس والأديرة بـالفيوم ومراكزها حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، على مستوى المحافظة تزامنًا مع احتفال الأقباط بأعيادهم، حيث يتوافد عدد كبير من المواطنين على الكنائس لأداء قداس رأس السنة الميلادية.

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وحرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم برئاسة اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم على دعم الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسع في منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية.

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توافد الإخوة الاقباط محافظة الفيوم كنيسة مارجرجس قداس رأس السنة الميلادية “رأس السنة القبطية ”

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