مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم اتجاه الناصرية بمحافظة الفيوم

شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ودراجتين بخاريتين بعد هوارة اتجاه الناصرية على أثره لقي شخصين مصرعهما واصيب 3 آخرون، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخطار الجهات الأمنية

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ودراجتين بخاريتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من الكوبري العلوي امام منطقة دمو الجديدة بعد منطقة هوارة اتجاه الناصرية، ووجود متوفيين ومصابين.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد سائق احدى السيارتين أدى إلى اصطدام سيارة بالأخرى نتج عنه تصادم الدراجتين أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرون.

نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى

نقلت سيارات الإسعاف جثتين الى مستشفى الفيوم العام فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

إزالة آثار الحادث

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على الجثتين لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه وتسليمهم لذويهم ومباشرة التحقيق.

وكان قد قضت محكمة جنايات الفيوم، للمتهمين "م.أ. س" وشهرته "ماندو" وشريكته المتهمة "ر. م. د" بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه على المتهم الأول كما قضت بالسجن لمدة 3 سنوات مع المراقبة على شريكته، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ "خُط الفيوم"، في التهم المنسوبة إليهما بالاتجار في البشر واستخدام الفتيات القصر والنساء في شبكة منافية للآداب، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ"خط بالفيوم".

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض.