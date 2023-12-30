الأحد 31 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم اتجاه الناصرية بمحافظة الفيوم

جريدة الدستور

شهد طريق القاهرة - أسيوط الغربي نطاق محافظة الفيوم حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ودراجتين بخاريتين بعد هوارة اتجاه الناصرية على أثره لقي شخصين مصرعهما واصيب 3 آخرون، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إخطار الجهات الأمنية

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ودراجتين بخاريتين بطريق القاهرة أسيوط الغربي بالقرب من الكوبري العلوي امام منطقة دمو الجديدة بعد منطقة هوارة اتجاه الناصرية، ووجود متوفيين ومصابين.

قوات الأمن تنتقل لموقع الحادث

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين بسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة بيد سائق احدى السيارتين أدى إلى اصطدام سيارة بالأخرى نتج عنه تصادم الدراجتين أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرون.

نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى

نقلت سيارات الإسعاف جثتين الى مستشفى الفيوم العام فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي.

إزالة آثار الحادث

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بمعاينة موقع الحادث والتحفظ على الجثتين لحين الانتهاء من استخراج تصريح الدفنه وتسليمهم لذويهم ومباشرة التحقيق.

وكان قد قضت محكمة جنايات الفيوم،  للمتهمين "م.أ. س" وشهرته "ماندو" وشريكته المتهمة "ر. م. د" بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 200 ألف جنيه على المتهم الأول  كما قضت بالسجن لمدة 3 سنوات مع المراقبة على شريكته، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ "خُط الفيوم"، في التهم المنسوبة إليهما بالاتجار في البشر واستخدام الفتيات القصر والنساء في شبكة منافية للآداب، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ"خط بالفيوم".

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض.

مصرع وإصابة 5 أشخاص محافظة الفيوم اللواء ثروت المحلاوي مستشفى الفيوم العام طريق القاهرة أسيوط الغربي

مواد متعلقة

علاء العشيري نقيب نقابة أطباء طب الأسنان بالتزكية للمرة الثانية بالفيوم

استعدادات أمنية بجميع كنائس محافظة الفيوم لأداء قداس رأس السنة

افتتاح مسجد العسال بالمقاتلة فى طامية بالفيوم

منع حالة بناء بدون ترخيص وإزالة تعديات على حرم الطرق بالفيوم

تشييع جثامين طفلين توفيا نتيجة احتراق منزلهم في الفيوم

السجن 15 عاما و3 سنوات لمتهمين بتكوين شبكة دعارة ضمن قضية "خط بالفيوم"

وزير التموين يكشف عن خطوة ستزيد المخزون السلعى من المنتجات على مدار العام

مساحته 14 فدانًا وتكلفته 1.5 مليار جنيه.. وضع حجر أساس أكبر مخزن استراتيجى للسلع الغذائية بالفيوم

الأكثر قراءة

عاجل.. كيف تريد أن يذكرك التاريخ؟.. صحفى يفاجئ نتنياهو بهذا السؤال على الهواء (فيديو)

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طولكرم

جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى: حصار أزمة الدولار.. وبدء تراجع أسعار السلع

منها السكر.. قائمة أسعار السلع الغذائية فى مصر الآن بعد تحديد سلع استرشادية

مصدر أمنى ينفى مقتل صحفى بالبحر الأحمر عقب نشره مستندات تخص رئيس إحدى الدول

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من يريد سلام فياض.. الحرب والإبادة.. أم اللعبة الراهنة؟

د.أحمد الخميسى

عام من الشوق

ماجد حبته

تطفيش الأونروا

وائل لطفي

ناصح أمين

الحسين عبدالرازق

عن دعوات مقاطعة المنتجات!

د. منى حلمى

مع "البحر" أبدأ سنة جديدة

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر

أحمد الصغير

نحو قراءة واقعية لنتائج الانتخابات الرئاسية..!

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ85 للعدوان.. الاحتلال يوسع دائرة القصف فى وسط وجنوب قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى على شاب ويعتقل آخر فى نابلس

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة