الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معمرة تحصل على شهادة محو الأمية.. الحاجة عواطف: "حلم راودني منذ الطفولة"

مسنه تبلغ 83عام تحصل
مسنه تبلغ 83عام تحصل على شهادة محو الأمية..اتعلمت القراءة لح

استطاعت الحاجة عواطف الزعفراني البالغة من العمر 83 عامًا من تحقيق حلم التعلم الذي راودها منذ الطفولة لتحصل وهي في العقد الثامن من عمرها على شهادة محو الأمية.

والتقت "الدستور" بالحاجة عواطف الزعفراني المقيمة بمنطقة العرضي بوسط مدينة الفيوم وتقيم مع أبنائها.

مسنة تحصل على شهادة محو الأمية بالفيوم 

“حلم راودني منذ الطفولة”.. بتلك الكلمات بدأت الحاجة عواطف الزعفراني، حديثها عن تعلم القراءة والكتابة التي طالما حلمت باتقانها كي تتمكن من حفظ القرآن الكريم ومساعدة أحفادي في المذاكرة.

وتابعت: “البداية كانت عندما عرضت إحدى المعلمات التي تسكن بجواري أن التحق بفصول محو الأمية، فوافقت على الفوروالتحقت بفصول محو الأمية”.

وأضافت: “كنت عايزة أحفظ القرآن الكريم.. ودعيت لربنا أثناء صلاتي أن يأتي اليوم الذي استطيع فيه القراءة لكي احفظ كتاب الله ويكون ونيسي في القبر”.

وأشارت أكبر طالبة حاصلة علي شهادة محو الأمية، إلى أنها كانت تذهب بصفة دورية لفصل محو الأمية، قائلة: “كنت بروح 3 أو 5 أيام في الأسبوع”.


بذاكر دروسي مع أحفادي 


وأوضحت الحاجة عواطف، أنها كانت سعيدة بالتجربة خاصة أنها كانت تذاكر دروسي مع احفادي وأول يوم للاختبارات كنت مثل الطفلة لبست اجمل ملابسي وصحبت معي زمزميه المياه والقلم والاستيكة والمسطره رجعت 75 سنه للوراء وافتكرت نفسي أيام طفولتي.

ووجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بتوفير فرص عمل بشركات ومصانع القطاع الخاص للشباب والفتيات خاصة ذوي الهمم، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لعدد من الحالات المرضية، ومعاشات ومساعدات عاجلة ومشروعات تنموية للأسر الأولى بالرعاية.

شهادة محو الأمية مدينة الفيوم الالتحاق بفصول محو الأمية الحاجة عواطف الزعفراني مسنة تلتحق بالتعليم

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