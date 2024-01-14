الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالتعاون مع المستشفى الجامعى.. 3 قرى تستفيد من قافلة طبية مجانية بالفيوم

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 137 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية الشيخ فضل مركز الفيوم، وقريتي أبهيت الحجر والسليين مركز سنورس بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم.

تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع 

وأعلن جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، أن تنظيم القافلة تم وفق خطة مسحية تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير، أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته.

تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة

من جانبه أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن "الأورمان"، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الاولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الفيوم ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 65ألف مريض، وإجراء 12،521عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 8832نظارة طبية لغير القادرين.

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم جمعية الأورمان قافله علاجيه مركز سنورس المستشفى الجامعي بالفيوم

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