الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ماتت وهي صائمة.. أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها

قال الدكتور إبراهيم الشاهد، ابن شقيق السيدة التي توفيت حزنًا على وفاة ابنها، بنت قرية معصرة الصاوي التابعة لمركز طامية بالفيوم، إن خبر وفاتها وابنها كان بمثابة صدمة للجميع، فقد كانا مرتبطين ببعضهما، وفوجئ الجميع بخبر وفاة الشاب، وفور وصول الخبر للمنزل توفيت والدته في الحال.

اشترت كفنها قبل الموت بأسبوع

 

وأضاف أن الحاجة سلوى عبدالجواد، 65 عامًا، على خلق عالي، نجلها الكبير "إبراهيم"شعر بضيق تنفس منذ أيام، ودخل المستشفى الجامعي، وكنا رايحين زيارة غدًا الاثنين لمنزلهم، وأثناء زيارة شقيقتها لها في المنزل أمس أول أيام  شهر رجب، فوجئت بخبر وفاة نجلها، أثناء وقوفها في المطبخ، وفور علمها بالخبر سقطت على الأرض جثة هامدة وهي صائمة.

وأشار إلى أنهم فوجئوا أثناء غُسل السيدة أن شقيقتها أبلغتهم أن السيدة المتوفية قامت بشراء كفنها منذ أسبوع وكأن قلبها حاسس باللي هيحصل ليها، وتركت ورائها 3 أبناء ولدين وبنت متزوجين جميعهم.

وشيع أهالي قرية معصرة الصاوي بمركز طامية بالفيوم الجنازة واتشحت القرية بالسواد حزنًا على المتوفيين.

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ماتت وهي صائمة أسرة سيدة توفت بعد ابنها بساعة تروي قصتها قرية معصرة الصاوي الفيوم جنازة سيدة وابنها

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