وفاة شخص حزنا على فراق شقيقه بالفيوم

توفى "أحمد سيد كيلاني -40 سنة" ومقيم بمنطقة درب الطباخين بوسط مدينة الفيوم، أثناء إنهاء إجراءات وتصاريح دفن شقيقه الأكبر ويُدعى “محمد- 44 سنة” عامل الذي توفى بمستشفى التأمين الصحي.

حزنًا على فراق شقيقه الأكبر

وأكد عم المتوفين الحاج محمد كيلاني، أن ابن شقيقه الأكبر توفي أمس إثر أزمة قلبية وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام؛ إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله إلى المستشفى.

وأضاف الحاج محمد، أنه أثناء نقل الجثمان إلى منزل الأسرة بحي درب الطباخين عقب صلاة المغرب، وقف شقيقه “أحمد” للتجهيز والترتيب للجنازة، وعقب صلاة العشاء أصيب بنوبة سكر حزنًا علي فراق شقيقة الاكبر وسقط مغشيًا عليه وتم نقله إلى مستشفى التأمين الصحي إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت منطقة درب الطباخين بعد صلاة الظهر أداء صلاة الجنازة بمسجد قايتباي علي كوبري المطافي وتم تشيع جثامين الشقيقين في مقابر الأسرة بالبارودية وتم دفنهما.