الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بعد واقعة المستشار بهاء المري.. 3 قرارات عاجلة لنقابة محامي الدقهلية

المحامين أمام جنايات
المحامين أمام جنايات المنصورة

أصدرت نقابة محامين الدقهلية، بيانا رسميا بشأن الخلاف مع المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة.

وجاء في البيان أنه أثناء حضور أعضاء النقابة العامة مع أعضاء مجلس نقابة جنوب الدقهلية أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وعند النداء على رول (1) تقدم السادة الأعضاء لإثبات حضورهم في محضر الجلسة، إذا بالمستشار رئيس الدائرة يقول (لا وقت للعبث - رفعت الجلسة)".

وأضاف: عقب ذلك تم عقد اجتماع طارئ بغرفة المحامين بمحكمة جنايات المنصورة بحضور مجلس نقابة جنوب الدقهلية نقيبا وأعضاء وأعضاء النقابة العامة بحضور بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية.

وقرر مجلس النقابة الفرعية الآتي:

أولا: مقاطعة حضور جميع السادة المحامين أمام الدائرة الأولى استئناف جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري وحتى اشعار آخر ومن يخالف ذلك يتم محاسبته تأديبيا.

ثانيًا: رفع الأمر للنقيب العام ومجلس مجلس النقابة العامة لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن هذه الواقعة مع دعوته لاجتماع طارئ بالمنصورة في أقرب وقت ممكن.

ويؤكد مجلس نقابة جنوب الدقهلية أنه في حالة انعقاد دائم".

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، أمس، أزمة جديدة بين المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة والمحامين، ما أثار غضب المحامين.

 

 

 

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"المحامين" تعقد جلسة للتحقيق في واقعة "جنايات المنصورة"

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محامى جنوب الدقهلية: مقاطعة الحضور أمام المستشار بهاء المرى بسبب تجاوزه ضد المحامين

الواقعة الأولى

 

وسبق أن عقدت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين عبدالحليم علام، للتحقيق في واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة، عدة جلسات تحقيق بحضور المحامي صاحب الواقعة وشهودها، بمقر النقابة العامة.

واستمعت اللجنة خلال تحقيقاتها لشهادة المحامي فتحي شوقي نصر جمعة، بعد اعتذاره عن عدم الحضور أكثر من مرة، وتم الاستماع كذلك إلى المحامين محمد إبراهيم الباز وأمير أحمد مرزوق، شهود الواقعة، وأعدت تقريرًا رفعته للنقيب العام يؤكد تجاوز المستشار في حق المحامين.

نقابة محامين الدقهلية المستشار بهاء المري جنايات المنصورة المحامين بهاء المري

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