السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

محامي جنوب الدقهلية: مقاطعة الحضور أمام المستشار بهاء المري بسبب تجاوزه ضد المحامين

جنايات المنصورة
جنايات المنصورة

أعلن مجلس نقابة المحامين بجنوب الدقهلية، رفضه تجاوز المستشار بهاء المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، ضد المحامين، -حسب وصفه-.

وأصدر المجلس بيانا منذ قليل جاء نصه: "نقابة جنوب الدقهلية نقيبا وأعضاء والجمعية العمومية لها، تعلن التصعيد التدريجي حفظا علي كرامة ورسالة المحاماه ومنها مقاطعة الحضور أما الدائرة".

وأضاف: تخاطب النقابة الفرعية بلسان قوي بوحدة الصفوف فرعيات وعامة وجمعيه عمومية للمحامين مصر دفاعا عن رسالة المحاماه".

وأكدت: المحامون على حق بخطأ أول استدرجه خطأ ثاني مباشر مما يؤكد عدم صلاحية هذا القاضي علي منصة القضاء واصراره على أسلوب غير للائق بمنصة القضاء قبل رسالة المحاماه".

وشهدت محكمة جنايات المنصورة، أزمة جديدة بين المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة والمحامين، مما أثار غضب المحامين.

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أول تعليق من نقيب المحامين بشأن واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام جنايات المنصورة

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"المحامين" تعقد جلسة للتحقيق في واقعة "جنايات المنصورة"


الواقعة الأولى


وسبق أن أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين بيانا لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بشأن ما يثار حول واقعة إهانة كارنيه النقابة من قبل أحد القضاه أمام محكمة جنايات المنصورة.

وقال علام في بيانه: تابعنا عن كثب الواقعة المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العبارات المنسوبة لأحد السادة القضاة بإحدى دوائر الجنايات بالمنصورة، والتي تمثل – إن صحت - مساسًا بالقيمة القانونية والأدبية لبطاقة عضوية نقابة المحامين، كما تلقت النقابة شكوى من الزميل  المحامي بالنقض الذي جرت الواقعة أمامه وفي حضوره.
وأضاف: “حرصًا على استجلاء كافة الحقائق لاتخاذ التصرف الملائم بما يتناسب وحجم وحقيقة الواقعة فقد قررنا تكليف عدد من أعضاء مجلس النقابة لسماع أقوال الزميل مقدم الشكوى، والزميل طرف الواقعة، وأي من الزملاء الذين جرت الواقعة أمامهم واستجلاء الحقيقة كاملة بكافة جوانبها والحوار الكامل والسياق الذي صدرت فيه العبارة المنسوبة للسيد القاضي، على أن يتم إعداد تقرير بذلك في أسرع وقت ممكن”.

كما قرر الاستعلام من النقيب الفرعي لجنوب الدقهلية عن موقفه من الواقعة، وما اتخذه من إجراءات أو أجراه من تحقيقات أو تقصي للحقيقة منذ اتصال علمه بالواقعة وحتى الآن، وضم نتيجة ذلك الاستعلام إلى التحقيق الذي يجريه المكلفون من أعضاء مجلس النقابة العامة بشأن الواقعة  .

وعقدت اللجنة المشكلة من نقيب المحامين عبد الحليم علام، للتحقيق في واقعة إهانة كارنيه النقابة أمام محكمة جنايات المنصورة، عدة جلسات تحقيق بحضور المحامي صاحب الواقعة وشهودها، بمقر النقابة العامة.

واستمعت اللجنة خلال تحقيقاتها لشهادة المحامي فتحي شوقي نصر جمعه، بعد إعتذاره عن الحضور أكثر من مرة، وتم الاستماع كذلك إلى المحامين محمد إبراهيم الباز وأمير أحمد مرزوق، شهود الواقعة، وأعدت تقرير رفعته للنقيب العام يؤكد تجاوز المستشار في حق المحامين.

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