الجمعة 10 مايو 2024
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عالم

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات الأونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتداء المستعمرين الإسرائيليين على مقرات وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الأونروا" في القدس العاصمة المحتلة.

وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، قد أعلن أن مستعمرين إسرائيليين أضرموا النار مرتين في محيط مقر الوكالة في القدس الشرقية وأن الهجمات أدت إلى اتخاذ قرار بإغلاق المجمع "حتى استعادة الأمن المناسب".

استهداف ممنهج للمؤسسات التي تساهم في صمود الشعب الفلسطيني

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية، أن هذا الاعتداء يأتي كجزء من الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلي وأدواته المختلفة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف الممنهج للمؤسسات التي تساهم في صموده، وتحقيق حقوقه وعلى رأسها وكالة "الأونروا" التي تعمل بشكل منقطع النظير في قطاع غزة لحماية الفلسطينيين من المجاعة المتعمدة التي يرتكبها الاحتلال هناك، بالإضافة الى الدور الحيوي والمحوري في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

 

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 اعتداءات المستعمرين يجب أن تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب أن تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الإرهابيين ومجرمي الحرب، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن حياة وأمن المنظمة وموظفيها

 وأشارت الى ان هذه الاعتداءات الإسرائيلية ضد الأونروا ومقراتها، ومنشاتها وطواقم عملها ومسؤوليها يجب ان تتوقف، وأن على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن حياة وأمن المنظمة وموظفيها، واتخاذ ما يلزم لمحاسبتها على تدمير واستهداف مقرات الأونروا بما فيها في قطاع غزة، ومقتل اكثر من 188 من العاملين فيها.

وأكدت الخارجية الفلسطينية دعم دولة فلسطين المطلق للعمل الحيوي لمنظمة الأونروا في كافة أماكن عملياتها، وخاصة في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، وأن منظمة الأونروا لا يمكن استبدلها أو تقويض علمها، وأن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل كل ما عليها من واجبات لتعبئة المجتمع الدولي لحماية المنظمة للوفاء بالتزاماتها حتى تحقيق الحل العادل للاجئين الفلسطينيين تنفيذا للقرار 194، في العودة الى ديارهم التي شردوا منها.

المستعمرين الإسرائيليين اعتداء القدس الأونروا الخارجية الفلسطينية

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