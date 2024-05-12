الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ما أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك فى المغرب؟

الزمالك
الزمالك

يحل  الزمالك ضيفًا على فريق نهضة بركان المغربي في العاشرة مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي بمدينة بركان في مباراة الذهاب بنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وما أشبه الليلة بالبارحة فالزمالك الذي خاض مباراة الذهاب أمام نفس الفريق في نهائي 2019 دون حارسه الأساسي محمود جنش يعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين في مباراة الليلة أمثال مصطفى الزناري وشيكابالا ومصطفى شلبي للإصابة وناصر ماهر وعبدالله السعيد وسيف فاروق جعفر لعدم قيدهم في القائمة الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره المغربي الأحد المقبل في إياب نهائي البطولة على استاد القاهرة، حيث يسعى بالخروج بنتيجة مرضية لجماهيره من المغرب.

أسوأ سيناريو قد يعيشه الزمالك في المغرب

السيناريو الأول هو خسارة الأبيض بأكثر من هدفين نظيفين، حيث سيكون من الصعب تعويض النتيجة في القاهرة والذي سيدخله الفريق المغربي بتكتل دفاعي كبير.

السيناريو الثاني هو تعرض واحد من لاعبي الزمالك لطرد مبكر في اللقاء، مما يعقد حسابات المدرب البرتغالي جوزيه في مجريات اللقاء.

أما السيناريو الثالث هو فقدان نبيل دونجا واحدًا من أبرز لاعبي وأعمدة الفريق، حيث يعتبر هو اللاعب الوحيد المهدد بالغياب عن لقاء الإياب في القاهرة إذا تحصل على إنذار ثالث بعد حصوله على إنذارين في لقاءي فيوتشر.

أما السيناريو الأخير هو فقدان الزمالك واحدًا من أعمدة الفريق وعلى رأسهم أحمد سيد "زيزو" بسبب الإصابة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية

من المرجح أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - أحمد سيد زيزو – سامسون أكينيولا.

وفي خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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